Бывший помощник Жириновского высказался о его прогнозах по Ирану

Бывший помощник лидера ЛДПР и экс-депутат Госдумы Василий Власов высказался о прогнозах Владимира Жириновского об атаке США на Иран. Об этом сообщает aif.ru.

Ранее СМИ со ссылкой на израильского чиновника заявили, что президент США Дональд Трамп якобы уже принял решение о проведении военной интервенции в Иран. Утверждается, что вторжение начнется в ближайшее время.

Жириновский неоднократно заявлял о неизбежности удара Вашингтона по Ирану. Он был уверен, что нападение приведет к резкому скачку цен на нефть до 120 долларов за баррель и появлению миллионов беженцев. На этом фоне Китай столкнется с глубоким экономическим кризисом из-за высоких цен на энергоресурсы.

Также основатель ЛДПР предсказывал, что после начала конфликта президент России Владимир Путин встретится с Трампом в Сочи и заключит договор.

Говоря о прогнозах, Власов отметил, что Жириновский уделял Ближнему Востоку колоссальное внимание и был востоковедом по образованию.

«Что касается Ирана: он предсказал израильский удар и то, как именно будет происходить столкновение. Существует множество видеозаписей его выступлений — он говорил об этом и в различных передачах, и с трибуны Государственной Думы. Поэтому вопрос лишь в том, когда именно сбудутся его прогнозы», — заявил Власов.

Бывший депутат добавил, что события в Сирии, Ливии, а теперь и в Иране, развиваются именно так, как предсказывал Жириновский.