Режим ЧС планируют ввести на Камчатке из-за самых мощных снегопадов за почти 30 лет

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) планируют ввести в Камчатском крае на фоне самого мощного снегопада за почти 30 лет. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Сотни человек застряли в аэропорту Петропавловска-Камчатского: задерживается 10 рейсов на вылет. Еще шесть рейсов задержаны на сутки, один не может вылететь. На прилет задержаны 19 рейсов и один отменен.

Циклон парализовал город. В результате выпадения обильного снега и действия сильного ветра отмечается плохая видимость, сугробы и непроходимые участки дорог. Отменено автобусное движение, людей перевозят по городу на машинах повышенной проходимости. В некоторых домах снегом завалило входные двери.

Краевое ГУ МЧС сообщило, что 15 января в Петропавловске-Камчатском в целях обеспечения безопасности дорожного движения временно закрыто движение всех видов транспорта на период неблагоприятных погодных условий на нескольких улицах.

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском мужчину раздавил упавший с крыши снег.