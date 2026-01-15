В Томской области открылся круглосуточный вытрезвитель

В Томской области начал работать вытрезвитель. Отделение для временного пребывания граждан в состоянии алкогольного опьянения открылось на базе наркологического диспансера.

© Российская Газета

"Новое подразделение создано для оказания помощи, а также снижения нагрузки на экстренные службы и медицинские учреждения города, - рассказали в департаменте здравоохранения Томской области.

Вытрезвитель будет работать в круглосуточном режиме, в нем - предусмотрены комнаты как для мужчин, так и для женщин. Находиться в отделении можно в течение 24 часов - до полного вытрезвления.

"В учреждении предусмотрены медицинский осмотр, наблюдение за состоянием пациентов и оказание необходимой первичной помощи, - пояснил руководитель департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров. - Здесь обеспечен медицинский контроль и безопасные условия, что позволит предотвратить тяжелые последствия для здоровья и снизить количество экстренных госпитализаций".

Отмечается, что по желанию обратившиеся в вытрезвитель за помощью томичи могут быть направлены для дальнейшего лечения от зависимости и реабилитации.