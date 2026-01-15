В РПЦ объяснили, кому нельзя купаться в Крещение

Врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Русской православной церкви (РПЦ) Феодорит (Сеньчуков) объяснил, что больным и людям в нетрезвовм состоянии категорически противопоказано окунаться в прорубь на Крещение, передает РИА Новости.

© Российская Газета

Как рассказал врач, обычный человек, нырнувший в ледяную воду, не замерзнет, если потом сразу же согреется - не водкой, а снаружи, или горячим чаем. Человеку с ослабленным иммунитетом, страдающему какими-либо заболеваниями или нетрезвому человеку, считает доктор, так рисковать нельзя, так как пьяному человеку кажется, что ему жарко, но у него просто повышен теплообмен, а больной просто рискует усугубить свое состояние.

"Крещение - это не праздник окунания в воду, и вода на Крещение освящается не для того, чтобы в нее погружаться, а для питья", - напомнил Сеньчуков.

Он так же подчеркнул, что вода в Крещение, как это заповедовал Иоанн Предтеча, когда крестил народ, - это омывание от грехов.

"И поэтому купание - это не церковная традиция, это народная традиция. Традиция купания, - более народная, чем церковная", - заключил иероманах.

Справка "РГ"

Крещение Господне отмечается РПЦ 19 января. Христианский праздник установлен в честь события евангельской истории - крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. В этот день в РПЦ традиция - освящать водоемы, а народная традиция - троекратное погружение в вырубленную в виде креста прорубь - "иордань".