Россиян предупредили о популярных в 2026 году схемах мошенничества

Мошенники в 2026 году будут активно использовать искусственный интеллект в преступных схемах, а также могут начать более серьезные атаки на детскую аудиторию, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Мошенники продолжат использовать ИИ и дипфейки для подделки голоса и видео. Трендом также может стать рассылка вредоносного программного обеспечения на телефон или компьютер. Важной частью останется социальная инженерия и различные психологические уловки. Суть — в звонках под видом представителя органа власти, или правоохранительных органов с различными угрозами и шантажом», — сказал эксперт.

Также, по оценке Щербаченко, важной частью «деятельности» мошенников станут атаки на детскую аудиторию. Он подчеркнул, что именно через несовершеннолетних легче всего получить доступ к информации, дискредитирующей их родителей. При этом основными инструментами преступников, по словам эксперта, останутся фишинговые ссылки, вредоносные приложения и прочее.

«Чтобы защититься от мошенников, надо соблюдать несколько правил. Во-первых, остановиться, сделать паузу при звонке с неизвестного номера. Важно вникать в суть вопроса и не сообщать никаких личных или банковских данных. Во-вторых, не озвучивать никакие коды из СМС. В-третьих, не скачивать приложения из неофцициальных магазинов не проверив отзывы. Также лучше в принципе не переходить по непроверенным ссылкам», — рекомендовал Щербаченко.

