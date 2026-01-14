На портале госуслуг появились новые функции

Теперь россиянам будет проще узнать, легальный ли таксист выполняет заказ, есть ли у человека долги по алиментам и сколько. Такие возможности дает обновленный портал госуслуг. А в 2027 году благодаря этой площадке иностранцы, намеренные работать в России и приносить ей пользу, смогут официально заявить о своем желании. «Парламентская газета» узнала детали.

Сведения о тех, кто не хочет поддерживать детей или родителей, будут аккумулировать в реестре злостных неплательщиков алиментов на портале госуслуг. Поэтому в нем окажутся лишь те, кого привлекали к административной или уголовной ответственности либо объявляли в розыск.

Получить такую информацию о нарушителях закона несложно. Как объяснили в Минцифры, для запроса достаточно вписать в специальное поле личные данные человека — фамилию, имя и отчество, а также дату рождения. Сервис доступен для любого зарегистрированного пользователя «Госуслуг».

