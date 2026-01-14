Стало известно, почему Золотовицкий скрывал диагноз

Заместитель художественного руководителя МХТ им. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник рассказал о том, почему Игорь Золотовицкий скрывал свой диагноз от коллег. Об этом сообщает Voice.

По словам Верника, Золотовицкий не рассказывал об онкологии, чтобы не показывать, как ему тяжело. При этом собеседник издания заявил, что при жизни актер был «бойцом по натуре».

«Он не показывал, что ему тяжело, и не хотел, чтобы знали об этом. Потому что он боец по натуре и не хотел, чтобы его видели в другом качестве», — рассказал он.

Верник также добавил, что Золотовицкий до последнего помогал всем, кто обращался к нему за помощью.

Золотовицкий умер 14 января в возрасте 64 лет. Ранее стало известно, что причиной его смерти стало онкологическое заболевание.