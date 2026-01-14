Скабеева согласилась со словами Тимошенко, сравнившей Украину с концлагерем

Журналистка Ольга Скабеева согласилась со словам председателя партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая сравнила Украину с концентрационным лагерем после того, как к ней пришли с обысками. Украинская политик задалась вопросом: «Мы не имеем права кого-то критиковать или о ком-то что-то хорошее сказать? Это что, концлагерь?».

— В чем не права? — написала телеведущая в своем Telegram-канале.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 14 января провели обыски в офисе партии «Батькивщина». Тимошенко заявила, что опубликованные НАБУ аудиозаписи никак с ней не связаны. Украинские сообщили, что экс-премьер-министру может грозить срок до 10 лет за «предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Тимошенко и лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давиду Арахамии подозревают в подкупе депутатов при голосовании за законопроекты. Позже НАБУ публиковало видео обысков в офисе партии «Батькивщина».

Местные СМИ связывают обыски с отставкой бывшего главы Службы безопасности Украины Василия Малюка**. «Вечерняя Москва» разбиралась, что предшествовало следственным действиям и какую роль Тимошенко и Арахамия играют в украинской политике.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.