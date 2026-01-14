Российские студенты и школьники назвали Сбер желаемым первым местом работы

По результатам исследования карьерных предпочтений российской молодежи, проведенного Центром внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ, 57 процентов опрошенных назвали Сбер желаемым первым местом работы. Далее следуют «Яндекс» (51 процент), Т-банк (42 процента), Wildberries (37 процентов), Ozon (35 процентов) и VK (34 процента).

Помимо высокой зарплаты, для молодежи важны поддержка руководства (50 процентов), комфортная рабочая среда (48 процентов), ощущение значимости своей работы (34 процента) и возможности для профессионального роста.

Как отметили в Сбере, банк системно работает со школьниками и студентами по всей стране. Так, за 2025 год более 840 тысяч молодых людей посетили мероприятия компании. Сбер реализует 64 образовательные программы с 28 ведущими вузами из 17 городов, включая 28 программ по искусственному интеллекту. В прошлом году компания открыла пять современных образовательных пространств в НИУ ВШЭ, ИТМО, РАНХИГС, Финансовом и Центральном университетах.

Ожидается, что Сбер инвестирует миллиард рублей в программы ТОП-ИИ и ТОП-IТ для 2200 студентов до 2030 года. Кроме этого, Сбер обучил навыкам искусственного интеллекта 2000 преподавателей вузов и колледжей. 476 студентов и молодых ученых получают стипендии Сбера. Компания также поддерживает все 24 направления Всероссийской олимпиады школьников. В 2025 году 2500 студентов прошли стажировки в Сбере. А в этом году Сбер стал партнером финала международной студенческой олимпиады по программированию ICPC.

По словам управляющего директора — руководителя дирекции академических партнерств Сбера Ольги Цукановой, результаты исследования подтверждают то, что молодежи важно чувствовать причастность к чему-то большому и значимому. Сегодняшние школьники и студенты хотят найти среду, где в них верят, помогают расти и дают ощущение направления.

«Мы даем им эту возможность на всех этапах — от школьных олимпиад до совместных образовательных программ с университетами, стажировок и реальных проектов в командах Сбера. Мы стали полноценным партнером системы образования. Только за прошлый год наши мероприятия посетили более 840 тысяч школьников и студентов. Мы открываем современные образовательные пространства в ведущих вузах, запускаем десятки совместных программ, где студенты получают реальные навыки, в том числе в сфере искусственного интеллекта», — рассказала Цуканова.

Она подчеркнула, что Сбер инвестирует в развитие талантов и поддерживает преподавателей, потому что в компании понимают — когда человек чувствует, что в него верят и видят его потенциал, он способен на прорывы, которые меняют индустрии.

В количественном опросе и в серии качественных интервью приняли участие более 2600 школьников, студентов и участников олимпиад из всех регионов страны.