Певец и депутат Госдумы Денис Майданов прокомментировал фото, на котором он широко зевает во время первого пленарного заседания Госдумы в 2026 году. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам Майданова, любого человека можно заснять в подобном состоянии. При этом депутат заявил, что он рад тому, что смог поднять настроение подписчикам новостных каналов.

© Соцсети

«Любого человека можно поймать в любом состоянии. <...> Вчера же был старый Новый год, ну вот, видимо, фотограф хотел к старому Новому году для подписчиков канала Shot сделать хорошее настроение, видимо, наверное, ему удалось», — заявил он.

Помимо этого, Майданов подчеркнул, что депутаты Госдумы «всегда находятся в рабочем состоянии».

Ранее Майданов высказался о звездах, возвращающихся в Россию.