Москвич подаст в суд на ИИ-блогера из-за видео со ступнями

Москвич собирается судиться с ИИ-блогером, который использовал его образ для продажи видео фут-фетишистам*. Видео опубликовал портал Ura.ru в Telegram-канале.

Горожанин рассказал журналистам, что под его постами в соцсетях внезапно стали появляться комментарии от иностранцев. Пользователи предлагали ему сфотографировать свои ноги* и продать им снимки.

Климентий пояснил, что никогда не создавал, не продавал такой контент и не планировал это делать, поэтому подобные предложения вызвали у него удивление.

По его словам, позже подписчики написали ему в личные сообщения в Telegram и сообщили, что в интернете появились ролики с ним, созданные с помощью ИИ. На них молодой человек показывает оголенные стопы*, шевелит пальцами в рваных носках.

«Сначала Климентий воспринимал происходящее как неудачную шутку, но насторожился, когда ему написал сам автор нейросетевых видео», — отметили журналисты.

*«ЛГБТ-движение» признано экстремистским и запрещено в России.