Стало известно, какое наследство оставил актер Золотовицкий

Стало известно, какое наследство оставил советский и российский актер Игорь Золотовицкий, который умер 14 января в возрасте 64 лет. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По информации издания, Золотовицкий оставил после себя квартиру в центре Москвы, дачу с тандыром и два автомобиля. Как сообщают юристы, если актер не составил завещание, то его наследство перейдет к прямым наследникам — 67-летней жене Вере Харыбиной и двум сыновьям.

«Если завещания не было, то все распределяется по закону. Сначала идут наследники первой очереди», — рассказал юрист Иван Соловьев.

Ранее стало известно, что Золотовицкий умер из-за онкологического заболевания.