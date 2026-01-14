Стало известно о состоянии женщин и детей, выписанных из роддома в Новокузнецке

Дети и женщины, выписанные из новокузнецого роддома, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в Минздраве Кузбасса.

"Все выписанные из стационара дети и женщины находятся на динамическом амбулаторном наблюдении по месту жительства в удовлетворительном состоянии", — говорится в сообщении.

13 января Telegram-канал "Новокузнецк 112" сообщил, что девять новорожденных в роддоме N 1 скончались в течение одной недели. При этом дважды погибали по три ребенка в сутки. Авторы публикации подчеркнули, что трагедии произошли на фоне рекордно низкой рождаемости в Кемеровской области.

Региональное управление Следственного комитета РФ и прокуратура организовали проверки в медицинском учреждении. В частности, следователи проводят проверку по статье "Халатность".

В свою очередь адвокат Михаил Решетов сообщил, что матери, потерявшие новорожденных детей в новокузнецком роддоме, могут рассчитывать на денежную компенсацию.