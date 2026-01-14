Альтист, дирижер и педагог Юрий Башмет опроверг слух о падении интереса к российской музыке среди западной аудитории. Его слова передает NEWS.ru.

Башмет уверил, что западный зритель очень внимательно следит за российской музыкальной сферой.

«Они не уходили», — отметил артист.

Башмет является лауреатом Государственной премии СССР, четырех Государственных премий Российской Федерации и премии «Грэмми». В 1991-м он удостоился звания народного артиста СССР.

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема современной культуры отмены в отношении России состоит в том, что на Западе существуют «недружественные элиты», а не «недружественные страны». Таким образом политик высказался насчет отношения Российской Федерации к ситуации, когда на Западе отменяют и культуру, и деятелей российской культуры.

Президент добавил, что, в отличие от Запада, Россия никогда не будет отказываться от достижений европейской культуры, несмотря на то, что в современную эпоху существуют проблемы.