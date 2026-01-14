Пассажиры рейса Краснодар-Москва 17 часов ждут вылета своего самолета

Пассажиры авиарейса Краснодар — Москва уже почти семнадцать часов не могут покинуть аэропорт из-за введённых ограничений, связанных с угрозой появления беспилотников в районе воздушной гавани.

Как рассказали участники рейса SU-1265 изданию «Осторожно, новости», вылет был запланирован накануне на 18:20, однако все пошло не по плану. Людям пришлось провести около шести часов в терминале без каких-либо разъяснений со стороны перевозчика, после чего часть пассажиров разместили в гостиницах.

По словам пассажиров, сначала причиной задержки стали неблагоприятные погодные условия, затем была объявлена беспилотная опасность, после чего аэропорт временно приостановил работу, а рейсы были перенесены на более позднее время.

Позже вылет перенесли на сегодняшнее утро — на 10:40, однако и к этому времени самолёт так и не отправился. В настоящее время пассажиры продолжают ожидание вылета. Кроме того, в аэропорту задержаны около десяти рейсов на прилёт и вылет, а часть авиарейсов была полностью отменена.