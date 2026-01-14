Священник РПЦ заявил о необходимости наказывать целителей и шаманов

Священник Русской православной церкви (РПЦ) Виталий Рыбаков заявил о необходимости привлекать к ответственности целителей и шаманов. Об этом он рассказал журналистам издания «Абзац».

Указанных деятелей священнослужитель приравнял к сатанистам (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено).

«Так называемые целители служат силам тьмы, где главой является Сатана», — утверждает Рыбаков.

Он заявил, что целители и шаманы причиняют не только духовный, но и физический вред.

«Не нужно дожидаться, когда кому-то будет нанесен вред здоровью, нужно привлекать к ответственности все целительство и шаманство», — заключил он.

