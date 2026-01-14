Ушел из жизни старейший артист Театра сатиры Виктор Рухманов

Еще одна большая потеря в мире театра. Не стало заслуженного артиста России, участника Великой Отечественной войны Виктора Рухманова. В Театре сатиры он прослужил 69 лет.

Как отмечают в социальных сетях театра:

«Виктор Рухманов был не только выдающимся артистом, но и человеком невероятной души.«Мне важно знать, чем дышит зритель»,- говорил сам Виктор Ильич. И ему действительно было важно. Фронтовик, прошедший через суровые испытания войны, он сохранил в себе свет, доброту, чуткость и оптимизм, которыми щедро делился с коллегами и публикой. Светлая память о Викторе Рухманове навсегда останется в наших сердцах и в истории нашего театра».

О дате и месте прощания с Виктором Рухмановым сообщат позднее.