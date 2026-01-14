В Брянской области 70 тысяч человек остались без света

В Брянской области более 70 тысяч жителей столкнулись с перебоями в энергоснабжении, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Это произошло после ракетного удара ВСУ по объектам коммунальной и энергетической инфраструктуры.

© Московский Комсомолец

Пострадали, по информации главы региона, Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция.

В результате в двух муниципальных образованиях с перебоями в энергоснабжении столкнулись свыше 70 тысяч человек.

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Ситуация под контролем, подчеркнул Богомаз.