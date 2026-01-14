Сотни пассажиров застряли в российском аэропорту из-за снежного коллапса
Снежный коллапс в российском аэропорту привел к задержке 13 рейсов — сотни пассажиров застряли в ожидании вылета. Об этом сообщает TourDom.
Непогода разыгралась в воздушной гавани Краснодара 12 января, вследствие этого аэродром перестал принимать самолеты. На следующий день вылеты вновь задержались.
По данным очевидцев, задержки привели к столпотворению людей: огромные очереди образовались на регистрацию и паспортный контроль. Уточняется, что борт NordStar Y7-417 готовится к отправлению уже 39 часов.
Ранее стало известно, что собиравшиеся в Египет российские туристы застряли в аэропорту на девять часов. При этом рейс из Египта в Россию также задержался.