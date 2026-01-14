Сотни пассажиров застряли в российском аэропорту из-за снежного коллапса

Снежный коллапс в российском аэропорту привел к задержке 13 рейсов — сотни пассажиров застряли в ожидании вылета. Об этом сообщает TourDom.

Непогода разыгралась в воздушной гавани Краснодара 12 января, вследствие этого аэродром перестал принимать самолеты. На следующий день вылеты вновь задержались.

«13 января мы должны были лететь рейсом S7 2074 в Москву в 16:20. В итоге три часа сидели в самолете, а потом нас высадили. Рейс отложили до 14 января», — сообщили пассажиры.

По данным очевидцев, задержки привели к столпотворению людей: огромные очереди образовались на регистрацию и паспортный контроль. Уточняется, что борт NordStar Y7-417 готовится к отправлению уже 39 часов.

Ранее стало известно, что собиравшиеся в Египет российские туристы застряли в аэропорту на девять часов. При этом рейс из Египта в Россию также задержался.