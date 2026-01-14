«Человек-жизнь»: в Школе-студии МХАТ отреагировали на смерть Золотовицкого

Новость о смерти заслуженного артиста России и заслуженного деятеля искусств Игоря Золотовицкого стала «оглушающей», так как он был «человеком-радостью». Об этом заявила News.ru доцент кафедры актерского мастерства Школы-студии МХАТ актриса Евгения Дмитриева.

Сегодня стало известно о смерти ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. Ему было 64 года. По данным СМИ, причиной ухода из жизни заслуженного артиста России стало онкологическое заболевание. Золотовицкому ранее диагностировали рак желудка.

По словам Евгении Дмитриевой, сейчас невозможно что-либо говорить, так как это «оглушающе».

«Это был человек-жизнь, человек-радость. Это человек движения. Вообще непонятно, как он все успевал. Все было так радостно и так живо», — заявила она.

Напомним, что Золотовицкий за свою карьеру принял участие в съемках около 80 фильмов и сериалов, он известен ролями «Каменской», «Ландыше серебристом», «Такси-блюз», «Кратком курсе счастливой жизни».