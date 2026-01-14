Юлия Рутберг прокомментировала смерть Игоря Золотовицкого

На 65-м году ушел из жизни актер, народный артист РФ, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Народная артистка России Юлия Рутберг вспоминает о Золотовицком как об обаятельнейшем человеке, невероятно одаренном артисте и организаторе театра.

"Это был человек-глыба, не боявшийся брать на себя ответственность - в каждом деле, - рассказала она "РГ". - В свое время он взял на себя роль ректора школы-студии МХАТ. Игоря, блистательного педагога и прекрасного, добрейшего, внимательнейшего человека и педагога, обожали студенты. И с его курсов вышло огромное количество ребят, которые сегодня украшают наш театр и кинематограф".

Золотовицкий, по словам Юлии Рутберг, был человеком образованным, человеком высокой культуры, блистательно владевшим словом.