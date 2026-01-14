Россиянка заявила о большом потоке рожениц, тараканах и грязи в оскандалившемся роддоме

Врачи роддома в Новокузнецке были вынуждены принимать большой поток рожениц со всего юга Кемеровской области из-за отсутствия возможности оказать помощь при патологиях в маленьких городах региона.

Об этом в беседе с РИА Новости рассказала дважды рожавшая в медучреждении жительница Анастасия Бабушкина.

«Если у женщины или у плода малейшие патологии, всех сразу направляют в Новокузнецкий первый роддом без разбора. Потому что здесь в маленьких городах роддома не приспособлены для таких экстренных случаев», — объяснила собеседница издания большой поток рожениц.

По ее словам, в таких населенных пунктах, как Мыски и Осинники роддома закрыты, в Калтане роддом также не работает, а в Белово его и вовсе нет, и всех рожениц отправляют в первый роддом Новокузнецка. Большой паток пациенток Бабушкина также связала с недостатком кадров и нежеланием медперсонала в маленьких городах брать на себе ответственность при патологиях.

Роды россиянки проходили в 2015 и 2017 годах. С ее слов, тогда она обратила внимание, что в роддоме Новокузнецка были грязно и бегали тараканы.

«Не знаю, с чем это связано. Возможно, потому что такой поток рожениц (...) Но про персонал я ничего плохого вообще не могу сказать. Никакой грубости, хамства — ни разу не сталкивалась с этим», — добавила Бабушкина.

О трагедии стало известно утром 13 января. В период новогодних праздников в стационаре не удалось спасти жизни по меньшей мере девяти новорожденных. По делу начались задержания.