Мэр Сочи рассказал о ситуации на курорте после сильных снегопадов

Погода в Сочи нормализуются, сегодня температура воздуха уже плюсовая. Однако ночью и накануне в Лазаревском районе и горном кластере был снегопад, а у моря - ливень.

Как выяснилось, за минувшую ночь сотрудники коммунальных предприятий и «Кубань-Спас» убрали несколько упавших деревьев.

Сотни людей и единиц техники круглосуточно ликвидируют последствия непогоды - расчищают дороги и тротуары, вывозят снег и убирают территории.

Всего задействовали 227 единиц техники и почти 450 дорожных рабочих.

По словам мэра Сочи Андрея Прошунина, к утру проезжую часть расчистили, общественный транспорт вышел на линии.

"Получали сообщения от жителей о точечных подвижках грунта на придомовых территориях, угрозы для жизни людей нет. В большинстве случаев последствия уже ликвидированы", - сообщил глава города.

Уточняется, что Госавтоинспекция сняла ограничения на движение большегрузов на Магри. Вся инфраструктура работает штатно, городской оперативный штаб продолжает работу.