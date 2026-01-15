«Не верю в порчу, верю в Господа»: Симоньян ответила на слухи о проклятии
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян оценила возможность того, что недоброжелатели могли навести на нее порчу.
На данный момент журналистка борется с тяжелым недугом — она проходит курс химиотерапии и ходит к врачам. Подписчики Симоньян не исключают, что на нее навели порчу.
— Прошу, прислушайтесь ко мне! Я убеждена, что на вашу семью наведена порча. Я на себе это испытала, просто удалось убрать порчу в самом начале, и она вернулась к «хозяйке», — заявила одна из читательниц.
Журналистка поблагодарила подписчицу за заботу, однако отметила, что отвергает мистику и суеверия.
— Спасибо большое за доброе отношение. Я не верю в порчу. Я верю в Господа, — ответила она.
7 сентября прошлого года Симоньян сообщила о тяжелом заболевании, которое у нее диагностировали. Из-за недуга ей потребовалась срочная операция.
По словам главреда RT, она не прекращает работать, несмотря на терапию. В декабре 2025 года она и президент России Владимир Путин дали старт вещанию телеканала в Индии.