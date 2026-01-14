Спектакли с Игорем Золотовицким отменяли за 1,5 месяца до его кончины

Спектакль «Винни-Пуховские чтения», где актер Игорь Золотовицкий исполнял роль ведущего, отменяли за 1,5 месяца до кончины ректора школы МХАТ. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Спектакль, отмечает Telegram-канал, отменяли несколько раз: 21 и 28 ноября, 27 декабря, а также 5 и 8 января. СМИ подчеркивает, что также не состоялся показ спектакля «Дом» с Золотовицким, запланированный 28 ноября.

Причиной отмены стало то, что все это время состояние артиста «постепенно ухудшалось». Его не стало 14 января 2025 году из-за рака желудка.

По информации Telegram-канала Mash, перед кончиной Золотовицкого трижды госпитализировали с проблемами сердца и обострением онкологического заболевания. 10 января 2026 года актер был доставлен в хирургическое отделение.

Золотовицкий родился в Ташкенте 18 июня 1961 года, окончил школу-студию МХАТ. В том же году начал играть в спектаклях «Три толстяка», «Попытка полета», «Надежда» и «Тамада». Через несколько лет актерская группа театра разделилась, и Золотовицкий оказался в коллективе, которым руководил советский и российский режиссер Олег Ефремов. Позже он участвовал в постановках »Борис Годунов», «Самое главное», »№13» , «Изображая жертву» и «Иванов».

С 1989 года он начал преподавать в школе-студии МХАТ актерское мастерство, а с 2013 года стал ректором этой школы.