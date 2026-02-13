Где и почему нельзя ставить сумку на пол

Привычка ставить сумку на пол кажется безобидной. В кафе, в гостях или в офисе это часто самый простой вариант. Однако в ряде стран такое действие считается недопустимым. Причины могут быть разными — о них читайте в материале «‎Рамблера».

В Японии запрет ставить сумку на пол напрямую связан с системой представлений о чистоте и зонировании пространства. Пол в японской культуре — это граница между «чистым/домашним» и «грязным/уличным». Именно поэтому в японских кафе почти всегда есть специальные корзины для сумок или крючки под столами, ведь сумка соприкасается с телом, одеждой и порой даже лицом.

Дополнительный фактор — иерархия уровней. В японской культуре «низ» и «верх» имеют символическое значение. Личные и ценные вещи не кладут ниже уровня колен.

В сумках люди, как правило, носят деньги. В Таиланде к ним относятся с особым вниманием, поскольку на банкнотах изображен король. Падение кошелька или сумки на пол может быть воспринято как оскорбление. Поэтому в общественных местах сумки стараются держать на коленях, стуле или специальной подставке.

В Индии запрет имеет под собой четкое религиозное основание. Деньги и документы, которые как раз-таки обычно и лежат в сумках, ассоциируются с богиней Лакшми — покровительницей достатка. Класть сумку на пол значит «унижать» благополучие.

Во многих регионах Индии бытует устойчивая примета: если кошелек или сумка упали на пол, человек должен прикоснуться к ним рукой, а затем ко лбу — это считается жестом извинения. Ритуал особенно распространен в индуистских семьях.

Южная Корея

В Южной Корее сумка на полу воспринимается как признак неопрятности и социальной неустроенности. Здесь это не религиозный, а социальный маркер. Считается, что человек, который аккуратно относится к своим вещам, уважает себя и окружающих.

Особенно жестко правило действует в рабочих и учебных пространствах. В офисной культуре сумка на полу может восприниматься как нарушение негласного дресс-кода. В университетах и школах ученикам часто прямо говорят не класть рюкзаки на пол, особенно в аудиториях.

Исторически это связано с послевоенным периодом и быстрым экономическим ростом страны. В обществе сформировалась сильная связь между аккуратностью, успехом и дисциплиной. Сумка на полу ассоциируется с чернорабочими, рынками и бедными районами, что усиливает негативное восприятие.

Бразилия и страны Латинской Америки

В Бразилии, Мексике и ряде других стран Латинской Америки запрет носит более практический характер. Сумка на полу — это риск кражи. В общественных местах ее могут украсть за считаные секунды, даже если владелец сидит рядом. Поэтому местные жители с детства привыкают держать сумку на коленях или пристегнутой к себе. Туристы, игнорирующие это правило, часто становятся легкой добычей для карманников.

