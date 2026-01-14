Сеть как среда обитания: цифровая реальность – новая норма. Исследование Rambler&Co

Исследование медиапривычек показывает: для большинства интернет уже не развлечение, а базовый инструмент бытия, от которого невозможно отказаться.

Год за годом интернет все плотнее вплетается в повседневность. Для того чтобы понять, как изменилось взаимодействие с ним, где проходит грань между полезным инструментом, спасением от скуки и цифровой средой обитания, Rambler&Co спросил тысячи россиян об их реальных онлайн-привычках, цифровом ритме жизни и ожиданиях от будущего. Результаты исследования показывают общество, для которого жизнь без сети – уже практически абстракция.

Почти две трети участников опроса (57%) признались, что не представляют свою жизнь без интернета, тогда как 43% допустили мысль, что смогли бы обходиться без него. При этом даже среди тех, кто готов отказаться от диджитала, интернет остается важным инструментом, а не просто источником развлечений.

Для многих опрошенных россиян день стал начинаться с интернета: 40% заходят в сеть сразу после пробуждения, 24% – за завтраком. Еще 16% впервые открывают интернет по дороге на работу или уже на рабочем месте, и лишь пятая часть (20%) откладывает онлайн-активность до вечера.

По собственным оценкам, чаще всего россияне проводят в интернете от трех до четырех часов в день (30%). Еще 26% ограничиваются одним-двумя часами, 15% проводят онлайн более шести часов, 13% – пять-шесть часов. Менее часа в сети проводят 9%, а 7% отмечают, что фактически находятся онлайн весь день.

Главной онлайн-потребностью остается чтение новостей – этот вариант выбрали 45% участников опроса. Поиск информации занимает второе место (24%), далее следуют социальные сети и мессенджеры (11%), а также решение рабочих задач (9%). Просмотр видеоконтента и онлайн-покупки набрали 6% и 5% соответственно.

Оценивая свою зависимость от сети, участники опроса разделились почти поровну. 26% респондентов уверены, что спокойно обойдутся без контента и онлайн-сервисов, а четверть (25%) готовы отказаться от развлечений, но не от цифровых инструментов и связи. Столько же (25%) испытывают беспокойство уже спустя несколько часов без интернета, а 9% признаются, что скучают без него менее чем через час. Более длительный цифровой детокс в несколько дней или неделю допускают 15%.

Взамен времяпрепровождению в онлайне респонденты в первую очередь выбрали бы чтение (30%) и хобби или личные увлечения (28%). Прогулки предпочли бы 23%, личное общение – 11%, а культурный досуг в виде театров и концертов назвали лишь 3%. Еще 5% затруднились представить, чем именно заменили бы интернет.

За последний год отношение к онлайн-контенту у большинства либо не изменилось (43%), либо стало более прагматичным. Так, треть опрошенных (32%) говорят, что интернет все чаще помогает им находить важную информацию и практические советы. Для 9% время в сети сократилось, 8% используют интернет в основном для общения или ИИ-сервисов и столько же (8%) стали воспринимать его прежде всего как способ отвлечься от реальности.

Говоря о будущем, респонденты чаще всего ожидают полной цифровизации документов, включая паспорта (31%), и дальнейшего распространения ИИ-помощников в онлайн-сервисах (24%). Медицинскую диагностику на расстоянии предсказывают 16%, появление полностью сгенерированных фильмов и сериалов – 10%. Желание вживить себе чип для круглосуточного подключения к сети изъявили только 7%. Более экзотические сценарии, такие как роботы-помощники или «киберполицейские-боты» и вовсе остаются нишевыми (по 6%).

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 1 по 12 января 2026 года, в нем приняли участие 7125 интернет-пользователей.