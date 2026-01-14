Названа причина смерти ректора Школы-студии МХАТ Золотовицкого

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, Золотовицкому ранее диагностировали рак желудка. О смерти актера театра и кино сообщило утром в среду, 14 января, агентство ТАСС. Он умер на 65-м году жизни.

Золотовицкий появился на свет в 1961 году в Ташкенте. Свою карьеру он неразрывно связал со Школой-студией МХАТ, которую окончил, а с 1989 года начал в ней преподавать актерское мастерство. В 2013 году Золотовицкий занял пост ректора.

За весомый вклад в развитие театрального искусства ему было присвоено звание заслуженного артиста РФ (2002), а позднее — заслуженного деятеля искусств РФ (2020). Помимо педагогической и руководящей работы, Золотовицкий выступал как актер в кино и театре, а также руководил крупными творческими проектами.

