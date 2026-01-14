Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. Окончил Школу-студию МХАТ в 1983 году. Начал преподавать в школе-студии с 1989 года, став ее ректором в 2013 году.

Как актер Золотовицкий известен своими ролями в спектаклях «№ 13», «Осада» и «Дом». Кроме того, артист снимался в кино — он запомнился зрителям по проектам «Ландыш серебристый», «Такси-блюз», «Краткий курс счастливой жизни» и «Пансион». За свою карьеру принял участие в съемках около 80 фильмов и сериалов.