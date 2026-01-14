Поргина призналась, что счастлива, что Хмельницкая отпустила Кеосаяна

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина в беседе с Teleprogramma.org высказалась об отношениях коллеги по цеху Алены Хмельницкой с Тиграном Кеосаяном, которого не стало в 2025 году.

© Московский Комсомолец

По мнению Поргиной, женщина должна быть более добрая и расположенная, и если муж уходит к другой, то его нужно благословить, дать ему жить, дать ему радость.

«Ну что же теперь, не заставишь же, и ты будешь мучиться, и он будет мучиться, понимаете?», — отметила актриса.

Лучшие роли, СВО и смерть Кеосаяна: как живет Алена Хмельницкая

Собеседница издания указала, что хорошо знает Хмельницкую, и она охарактеризовала ее как замечательного и очень стойкого человека. Поргина признается, что она счастлива, что коллега по цеху отпустила Кеосаяна, поскольку они были разные, и было видно, что между ними происходит «какое-то несовпадение».