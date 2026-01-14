В роддоме Новокузнецка, где умерли младенцы, заменили персонал

Персонал роддома в Новокузнецке, где умерли новорожденные, заменили.

Об этом сообщил РИА Новости сотрудник медучреждения.

«Здесь заменили персонал в связи с происходящим», — сообщил сотрудник роддома.

До этого глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что комиссия займется оценкой работы службы родовспоможения и проведет разбор всех случаев в роддоме №1 в Новокузнецке.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники погибли девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. СК уже возбудил уголовное дело, а главврача учреждения отстранили от работы.