Три российских кошки стали лучшими в мире среди выставочных животных

Трех породистых кошек из России признали лучшими в мире среди выставочных животных старшего возраста. Курильский бобтейл, «британка» и «сибирячка» заняли первые три позиции в классе ветеранов, к которому традиционно относят животных старше восьми лет. Об этом стало известно во вторник, 13 января, из данных Всемирной федерации кошек за 2024 год.

В том же рейтинге, но в классе домашних животных, две беспородные кошки из России расположились на первых двух местах. Столько же животных было представлено в той же категории в предварительном рейтинге за 2026 год, передает сайт федерации.

12 января Всемирная федерация кошек сообщила, что абиссинский кот из России стал самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году, набрав более 19,7 тысячи рублей. Вторую позицию с 18,5 тысячи баллов заняла шотландская вислоухая кошка из Таиланда. Всего в рейтинге присутствуют почти 1,5 тысячи участников.

7 ноября 2024 года кота по имени Бакарди признали самым красивым в мире на Всемирной выставке кошек, которая прошла в столице Норвегии осло. Бакарди, представлявшего породу русская голубая, привезли на выставку из польского Гданьска. Он получил награду в специальной категории для кастрированных котов.