Астролог Драган предсказала «революционное движение» в 2026 году
Астролог Светлана Драган заявила, что в 2026 году мир ждет «революционное движение». Об этом сообщает Starhit со ссылкой на программу «Малахов».
По словам Драган, 2026 год станет началом новой эпохи, которая принесет серьезные изменения во всех сферах жизни, включая экономику и политику. Кроме того, она также заявила, что в начале года ожидается «революционное движение», которому не стоит сопротивляться.
«В первой части года будет мощное революционное движение. Не сопротивляйтесь происходящим процессам, подстройтесь под них. Год хочет движения, динамики, активности, смелости и бесстрашия. Это год очень резкий для тех, кто привык действовать, кто привык брать на себя ответственность. Если кто-то хочет спрятаться от жизни, то этот год не для них», — заявила она.
Драган объяснила, что год Огненной Лошади не может быть спокойным, а переход в новую эпоху произойдет в промежуток между 17 и 20 февраля.
«Она настолько мощно врывается в нашу жизнь, но для начала ей нужно все разрушить. Мы увидим, как страдает экономика, как приходят в негодность те формы управления, которые были у западных стран ранее. Потребуется полгода до лета, чтобы мы оценили полную степень разрушения не только экономик, но и доверия к мировым лидерам», — добавила она.
Астролог также уточнила, что «под прицелом истории» окажутся главы Германии и Франции.
«Начало года — выглядит крайне революционно для многих стран. Не стоит рассчитывать, что мы договоримся с Европой. Все меняется, нам не на что опереться. Даже с Америкой не все так однозначно. С конца января индекс S&P 500 серьезно упадет, а это значит, что экономика сигналит о большом кризисе, который нас всех ждет», — заявила Драган.