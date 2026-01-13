Астролог Драган предсказала «революционное движение» в 2026 году

Астролог Светлана Драган заявила, что в 2026 году мир ждет «революционное движение». Об этом сообщает Starhit со ссылкой на программу «Малахов».

© соцсети

По словам Драган, 2026 год станет началом новой эпохи, которая принесет серьезные изменения во всех сферах жизни, включая экономику и политику. Кроме того, она также заявила, что в начале года ожидается «революционное движение», которому не стоит сопротивляться.

«В первой части года будет мощное революционное движение. Не сопротивляйтесь происходящим процессам, подстройтесь под них. Год хочет движения, динамики, активности, смелости и бесстрашия. Это год очень резкий для тех, кто привык действовать, кто привык брать на себя ответственность. Если кто-то хочет спрятаться от жизни, то этот год не для них», — заявила она.

Драган объяснила, что год Огненной Лошади не может быть спокойным, а переход в новую эпоху произойдет в промежуток между 17 и 20 февраля.

«Она настолько мощно врывается в нашу жизнь, но для начала ей нужно все разрушить. Мы увидим, как страдает экономика, как приходят в негодность те формы управления, которые были у западных стран ранее. Потребуется полгода до лета, чтобы мы оценили полную степень разрушения не только экономик, но и доверия к мировым лидерам», — добавила она.

Астролог также уточнила, что «под прицелом истории» окажутся главы Германии и Франции.