Не прошло и 40 дней: родные делят наследство Веры Алентовой

Вера Алентова скончалась 25 декабря. Актрисе было 83 года. Трагедия произошла во время прощания с актером Анатолием Лобоцким, с которым Вера Валентиновна играла в фильме "Зависть богов". Алентова пришла на траурную церемонию, но вдруг почувствовала себя очень плохо и была экстренно госпитализирована, однако медики не смогли ее спасти.

По предварительным данным, причиной смерти звезды фильма "Москва слезам не верит" стал острый инфаркт миокарда, к которому привел тромбоз. Сказался сильный стресс, который она пережила на прощании с Лобоцким.

Похоронили актрису рядом с мужем Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище. Траурная церемония прошла 29 декабря.

Дочь Меньшова и Алентовой приходит в себя после потери. Юлия делится переживаниями на своей странице в соцсети. Сначала она оставила трогательное фото родителей, а позже поблагодарила поклонников мамы за поддержку.

При этом, как стало известно РИА Новости, о наследстве Меньшова тоже не забывает. Cогласно данным нотариальной палаты, на днях родные Алентовой заявили о своих правах на имущество — было открыто наследственное дело. При этом единственной наследницей актрисы, о которой известно в настоящее время, является ее дочь.

Отметим, что Вера Алентова не нажила огромных особняков и зарубежных апартаментов. Вместе с мужем Владимиром Меньшовым она жила в квартире на 3-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. Когда не стало режиссера, половина доли в квартире отошла дочери пары Юлии.

Также Вере Валентиновне принадлежала половина дачи в Дмитровском районе Подмосковья вблизи села Игнатово. Вторая часть дома загеристирована на ее дочь. Общая стоимость недвижимости — приметно 200 миллионов рублей. Кроме того, у актрисы было машино-место в центре Москвы и два автомобиля — Lexus RХ350 2011 года выпуска и Honda Civic 2007 года.