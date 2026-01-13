Ставшая бабушкой в 41 год Валерия Гай Германика выступила против ранних браков

Валерия Гай Германика выступила с заявлением о необходимости отказа от ранних браков в России. Режиссер считает, что ранние браки в российском обществе часто становятся не осознанным выбором, а способом бегства от одиночества, бедности или семейного давления.

«Это не выбор, а реакция. Поздний брак — другой уровень зрелости. Когда человек уже знает себя, прожил иллюзии, понимает свои тени и границы и способен брать ответственность не из страха, а из ясности. Любовь перестает быть компенсацией детских дефицитов и становится встречей двух целых», — написала она в телеграм-канале.

Режиссер подчеркивает особую значимость позднего брака для женщин, который дает возможность создать собственный внутренний и материальный капитал, стать независимой и самостоятельной личностью.

Заявление прозвучало на фоне недавней новости о рождении внука: дочь Валерии Октавия стала матерью в 17 лет. Гай Германика подчеркивала, что не намерена раскрывать подробности — по ее словам, у нее нет «полномочий» комментировать ситуацию.