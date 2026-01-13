Мизулина выдвинула обвинение главе минздрава Кузбасса после трагедии в роддоме

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала главу министерства здравоохранения Кузбасса Андрея Тарасова «бездушным» в связи с трагедией в новокузнецком роддоме № 1.

Она раскритиковала высказывания министра, который «бездушно прокомментировал» трагедию, не проявив сочувствия к семьям.

— «Имеет место быть», — так бездушно министр здравоохранения Кузбасса комментирует ситуацию с гибелью новорожденных детей в роддоме Новокузнецка. Ни капли сострадания, слов поддержки семьям, которые только что потеряли малышей, — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Утром 13 января Тарасов сообщил, что комиссия минздрава региона выезжала в роддом Новокузнецка для оценки ситуации после смерти младенцев. Он также добавил, что после завершения проверки ведомство предоставит официальную информацию.

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала трагедией для государства произошедшее в роддоме Новокузнецка. В свою очередь депутат Сергей Леонов сообщил, что ситуация является вопиющей. Он добавил, что в город вылетит депутат Вероника Власова, чтобы получить более подробную информацию об инциденте.