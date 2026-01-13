Туристам рассказали, как в Сочи борются с возможным сходом лавины

Леонид Тягачев и Денис Салагаев заявили НСН, что на российских горнолыжных курортах за безопасностью строго следят, в случае угроза схода лавины трассы закрывают. На российских горнолыжных курортах за лавинами следят специальные службы, но стопроцентной гарантии не может дать никто, заявил НСН почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев.

В Андорре испанская лыжница с собакой во время спуска попала под лавину. Инцидент произошел в районе города Симд-де-л'Ортель. К счастью, женщина успешно выбралась без травм, видео опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тягачев оценил безопасность российских курортов в разгар горнолыжного сезона.

«На российских курортах за этим следят специальные службы, это касается и безопасности в целом, и лавиноопасности. В Сочи идеальные условия, чтобы отдыхать и кататься, а также чтобы тренироваться. Этот город провел Олимпийские игры на высоком уровне и зарекомендовал себя как один из лучших горнолыжных курортов мира. Но ни на одном курорте мира нет такого, что можно застраховаться от схода лавины. Все делается для того, чтобы лавины сходили не в то время, когда катаются люди. Но застраховать от этого на сто процентов не может никто», - отметил он.

Со своей стороны, второй тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев подчеркнул, что в Сочи закрывают трассы, если есть опасность схода лавины.

«Везде небезопасно может быть, где снега много, все зависит от количества снега. В Сочи дела обстоят хорошо, на Красной Поляне есть специальные газовые пушки. Есть специальные люди, которые за этим следят, где-то отстреливают, где-то другие методы применяются. Если есть опасность схода лавины, в Сочи закрывают трассы на день, например», - добавил собеседник НСН.

В России 99% туристов выбирают внутренние курорты для катания на лыжах, так случилось и на новогодних каникулах, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.