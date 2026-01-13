Киберэксперт объяснил, что могут сделать мошенники с потерянной сим-картой

Потеря физической сим-карты — это событие, которое требует немедленных действий, рассказал в беседе с RT Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.

«Поскольку ваш мобильный номер является ключом к цифровой идентичности, злоумышленники, получившие доступ к карте, могут использовать её несколькими способами, каждый из которых несёт серьёзные риски», — подчеркнул аналитик.

Главная опасность, по его словам, заключается в обходе двухфакторной аутентификации.

«Большинство сервисов — от банковских приложений до социальных сетей и мессенджеров — использует смс для подтверждения входа или операций. Получив контроль над вашим номером, мошенник может за считанные минуты захватить ваши аккаунты, восстановив или сменив пароли. Далее они могут получить доступ к вашим личным данным, переписке и, что критически важно, к финансовым средствам», — пояснил Силаев.

Второй распространённый сценарий — это прямая финансовая атака через телефон, добавил киберэксперт.

«Злоумышленник может использовать ваш номер для авторизации в платёжных системах, привязанных к нему, или инициировать переводы, где подтверждение также приходит через смс. Кроме того, мошенники часто используют утерянную сим-карту для социальной инженерии. Они могут представляться вами перед вашими контактами в мессенджерах или социальных сетях, рассылая сообщения с просьбой срочно перевести деньги под вымышленным предлогом. Другой метод — звонки от имени «службы безопасности банка на номера из вашей телефонной книги, что усиливает доверие жертв», — рассказал собеседник RT.

Именно поэтому первое и самое важное действие при потере SIM-карты — это мгновенная блокировка через оператора связи, посоветовал специалист.

«Сделать это нужно как можно быстрее, позвонив на горячую линию. Современные операторы позволяют временно заблокировать карту через мобильное приложение или личный кабинет, если у вас есть к ним доступ с другого устройства. После блокировки необходимо как можно скорее посетить офис оператора с паспортом для восстановления дубликата карты с вашим старым номером. Только так вы восстановите контроль над своим цифровым профилем и остановите потенциальные действия злоумышленников», — заключил он.

