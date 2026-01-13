Экономист оценил идею о переводе россиян на удаленку во время сильных снегопадов

Экономист Леонид Холод в разговоре с Рамблером высказался в поддержку инициативы о переводе части российских работников на удаленный формат работы в периоды сильных снегопадов.

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил «Абзацу», что россиянам следует предоставить право временного перехода на дистанционный режим работы в период сильных снегопадов, когда коммунальные службы не справляются с уборкой и движение по городу затруднено. По мнению парламентария, возможность подключиться к работе из дома во время непогоды особенно актуальна для людей старшего возраста и тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Малинкович отметил, что под исключение должны подпасть сотрудники экстренных служб — скорой помощи, пожарной охраны и МЧС, так как они не смогут работать дистанционно.

Это вполне адекватное предложение. Там, где это возможно, сотрудников действительно стоит переводить на удаленку в период сильных снегопадов. Но здесь речь идет не о всех специальностях и не о всех профессиях, ведь удаленка зачастую предполагает либо творческую работу, либо работу за компьютером. Поэтому дать возможность работать из дома во время снежного коллапса в первую очередь необходимо россиянам, занятым в IT-сфере, офисным работникам и так далее. Компьютеры сделали удаленную работу и работу из офиса не сильно отличающейся друг от друга. Кроме того, нужно отметить, что если те люди, которых переведут на удаленку, не появятся на заваленных снегом улицах и не станут загружать общественный транспорт, то это ускорит уборку дорог. Леонид Холод Доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия

Вместе с тем эксперт выразил мнение, что исключение из правила об удаленке во время снежного коллапса, помимо сотрудников экстренных служб, также необходимо сделать для тех работников, которые заняты физическим трудом и от которых требуется физическое присутствие на их рабочем месте.

«К примеру, это токари, фрезеровщики и другие специалисты, которые просто не могут работать удаленно в связи с характером их труда. Понятно, что если на удаленку из-за снегопадов начнут переводить рабочих машиностроительных заводов, то предприятия от этого не выиграют. Это же касается металлургов, шахтеров, водителей автобусов, пилотов и так далее. Поэтому тот круг специалистов, которым будет разрешено трудиться из дома, в случае реализации инициативы нужно будет очертить очень внимательно», - заявил Холод.

Обильный снегопад, особенно неожиданный, может стать уважительной причиной для опоздания на работу и не является основанием для лишения сотрудника премии. Об этом ранее рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.