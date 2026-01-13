«Вам всем плохо»: рожавшая в Новокузнецке рассказала о роддоме №1

Жительница Новокузнецка рассказала RT, как попала в роддом №1, где за новогодние праздники, напомним, умерли девять младенцев. По её словам, её жалобы не воспринимали всерьёз.

© телеграм-канал "Следком"

По словам женщины, она рожала в этом роддоме старшую дочь более 20 лет назад. Она поделилась, что роды были тяжёлые: плод находился в неправильном положении плюс у самой женщины была гипертония.

Как она рассказала, её привезли в роддом, подключили к датчикам — и врачи ушли, оставив одну.

«Мне было больно, страшно, ведь даже никто не объяснил, как рожать. Потом в глазах стало мутнеть, стала звать врача. Пришла сотрудница. На мою фразу, что мне плохо, ответила: «Вам всем плохо, не выдумывайте». Тогда я попросила её посмотреть мою медкарту — и, только увидев все мои проблемы, она сразу забегала. Но сами роды и послеродовой период в этом роддоме прошли нормально. Претензий никаких нет», — цитирует её Telegram-канал RT.

Собеседница добавила, что по роду деятельности знакома с ситуацией в здравоохранении Кемеровской области и отметила, что в Новокузнецке у женщин нет выбора, где рожать.

«В городе было четыре роддома, осталось два. Два в своё время переоборудовали под ковидный госпиталь. В этот роддом действительно привозят рожениц с патологиями, с очень тяжёлыми случаями. Думаю, то, что произошло, произошло из-за множества факторов: здоровье рожениц, тяжёлые случаи, плохая экология, которая отражается на здоровье женщин, то, что это всё выпало на новогодние праздники», — заключила она.

Ранее СК связи с гибелью девяти младенцев в новогодние праздники в роддоме в Новокузнецке возбудил уголовное дело.

RT поговорил с женщинами, которые рожали в соответствующем медицинском учреждении. Они заявили, что сотрудники проявляли халатность к ним, игнорировали их просьбы о помощи и даже не замечали серьёзных проблем со здоровьем.

Вместе с тем главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Виталий Херасков отмечал, что у роддома хорошие показатели и причина недавней гибели детей ещё не выявлена.