Стали известны диагнозы погибших в новокузнецком роддоме детей

Телеканал РЕН ТВ опубликовал диагнозы, поставленные погибшим в новокузнецком роддоме детям. В числе диагнозов, о которых стало известно каналу, - врожденная пневмония, недоношенность и неонатальные инфекции.

В январе 2026 года в новокузнецком родильном доме скончались девять новорожденных детей. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Следователи допросят сотрудников медицинского учреждения. Причину смерти младенцев установят судебно-медицинские экспертизы.

«Вам всем плохо»: рожавшая в Новокузнецке рассказала о роддоме №1

Губернатор Кузбасса Илья Середюк временно отстранил от должности главврача больницы. В больнице заявили, что госпитализация в акушерский стационар была приостановлена из-за «превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией».

РЕН ТВ опубликовал информацию о диагнозах детей, родившихся в этом стационаре со 2 декабря 2025 года по 6 января 2026-го. По данным канала, они скончались в период с 4 по 11 января.

У одного из младенцев был диагностирован генерализованный инфекционный процесс, синдром полиорганной недостаточности, ДВС-синдром (образование диссеминированных тромбов), общий отечный синдром, тяжелая асфиксия при рождении. У другой новорожденной диагностировали внутриутробную инфекцию и почечную недостаточность.

В большинстве диагнозов, опубликованных РЕН ТВ, идет речь о недоношенности. В четырех случаях была упомянута врожденная пневмония. Также упоминаются неонатальные и внутриутробные инфекции.