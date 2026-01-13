Стали известны диагнозы новорожденных, скончавшихся в новокузнецком роддоме

У новорожденных детей, которые скончались в родильном доме №1 Новокузнецка, врачи диагностировали недоношенность с тяжелыми патологиями. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, самый маленький ребенок родился на пятом месяце. У него диагностировали неонатальную инфекцию и врожденную пневмонию. Аналогичный диагноз поставили девочке, родившейся на восьмом месяце, а также мальчику, появившемуся на свет на 7,9 месяца. У последнего также обнаружили вторичный респираторный дистресс-синдром (РДС).

Из материала следует, что еще одна девочка родилась с осложнениями в виде дыхательной, сердечно-сосудистой и кишечной недостаточности, а также инфекционно-токсического шока. У другой девочки, родившейся на 7,9 месяца, диагностировали недоношенность с осложнениями в виде почечной недостаточности и перитонеального диализа.

Mash пишет, что у одного из мальчиков врачи диагностировали генерализованный инфекционный процесс, а также врожденную пневмонию. При этом у девочки, родившейся на шестом месяце беременности, обнаружили внутрижелудочковое кровоизлияние 1-й степени с двух сторон и анемию. Еще у двух мальчиков диагностировали респираторный дистресс-синдром, гемоторакс с осложнением легкого и недоношенность.

13 января в СМИ появилась информация о смерти девяти младенцев в новокузнецком родильном доме №1. Сообщалось, что дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Эти сведения подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов.

Предположительно, причиной гибели детей стала респираторная инфекция. В данный момент медицинское учреждение не принимает пациентов, главного врача Виталия Хераскова отстранили от должности на время проведения проверки. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о халатности.