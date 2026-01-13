Москвичи спасли заваленного снегом робота-доставщика и попали на видео

В Москве горожане спасли робота-доставщика, не сумевшего самостоятельно выбраться из снега. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

Одна из жительниц столицы заметила застрявшего робота на Новом Арбате и начала расчищать перед ним дорогу, чтобы устройство смогло проехать дальше. Вскоре к ней присоединились другие прохожие. Всего на помощь роботу пришли пять человек — им пришлось подталкивать и в ручную переносить доставщика через сугробы.

Ранее стало известно, что снегопад в Москве и области перестанет идти в четверг, 15 января.