Биолог нашла странную деталь в истории с массовой гибелью младенцев в роддоме Новокузнецка

История с массовой гибелью младенцев в ГКБ №1 в Новокузнецке очень странная. Внимание на одну деталь обратила доктор биологических наук Анча Баранова, пост появился в ее Telegram-канале.

Она отметила, что, по имеющейся информации, заболевание, распространявшееся в роддоме, является респираторным. Для того, чтобы и заражение и заболевание произошло именно в стенах учреждения, нужен короткий инкубационный период.

«Вирус респираторного синцития на эту роль не подходит. Там инкубационный период длиннее обычного. Остаются варианты — грипп, ковид, и всякая экзотика типа бокавируса», — написала она.

Помимо того, Баранова обратила внимание на то, что информации о заболевших взрослых нет.

Онищенко назвал возможную причину смерти детей в новокузнецком роддоме

Сообщения о массовой смерти девяти младенцев в акушерском стационаре больницы Новокузнецка появились утром 13 января. По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать острая респираторная инфекция.