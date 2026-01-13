В Петербурге за зиму вывезли 25 тысяч самосвалов снега

В Санкт-Петербурге за эту зиму на снегоплавильные и снегоприемные пункты вывезено с улиц и дворов более 500 тысяч кубометров снега. Такого количества хватит, чтобы заполнить 25 тысяч самосвалов. Об этом сообщили в Комитете по энергетике и инженерным коммуникациям правительства города.

© Российская Газета

Но этот показатель все-таки почти на 36 процентов меньше аналогичного за аналогичный период зимы минувшей. Тогда с территории города было убрано почти 800 тысяч кубометров снега. Так что зима нынешняя - менее снежная. Пока что.

В Смольном были названы пункты-рекордсмены по приему снега. Так снегоплавильный пункт на Октябрьской набережной уже принял более 73 тысяч кубометров, а на улице Мебельной - 45 тысяч кубометров.

Главный синоптик города Александр Колесов отметил, что количество осадков в виде снега в первой декаде января составило 51 процент от месячного норматива. А поскольку погода была морозной, то снег был очень пушистым и легким, а не плотным и тяжелым.