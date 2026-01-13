Свирепая метель парализовала движение транспорта на Камчатке

Свирепая метель обрушилась на Камчатку. В результате на основных автомобильных трассах практически нулевая видимость, отменены автобусные рейсы. Порывы шквалистого ветра сносят крыши домов, выбивают окна в подъездах и буквально сдувают с улиц пешеходов. 50 метров в секунду, а видимость менее 100 метров. В таких условиях самолеты не могут взлететь. В местном аэропорту отменены все рейсы.

© ТК «Звезда»

Машины оказались в снежной ловушке. Метровые сугробы практически полностью парализовали движение на полуострове. Отменены все пригородные и муниципальные автобусные рейсы. На помощь застрявшим водителям выходит полиция. Служебные авто вытягивают легковушки из сугробов. А жители добираются к своим домам буквально через снежные завалы.

Циклон осложнил работу экстренных служб. В Петропавловске-Камчатском бригада скорой помощи не смогла подъехать к дому. Пациентку со сломанной ногой медикам пришлось эвакуировать пешком на носилках. Врачи преодолели более километра по глубокому снегу в условиях пурги и сильного ветра.

К расчисткам дорог и улиц привлекают спасателей с высокопроходимой техникой. Краевое управление МЧС и пожарно-спасательные гарнизоны переведены в режим повышенной готовности.

«Ситуация на дорогах остается сложной из-за сильных осадков. На дорогах после прохода снегоуборочной техники образуются перелёты. Также на улице плохая видимость», - заявил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю Олег Кистанов.

Власти региона призывают жителей не покидать дома без крайней необходимости и воздержаться от поездок на личном транспорте. В отдельных районах города почти сутки сохраняются перебои с электроснабжением. Организован подвоз питьевой воды.

А во Владивостоке уже вторые сутки устраняют последствия недавнего циклона. Меньше чем за день на улицах города снежный покров составил более 30 сантиметров.

Циклон смещается на юг вдоль побережья Камчатки. 15 января его ожидают у берегов Японского моря. Синоптики надеются, что по пути снежный ураган потеряет силу и станет не таким разрушительным, как на полуострове.