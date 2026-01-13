Две пенсионерки самостоятельно очистили тротуар после снегопада во Владимире

Во Владимире 80-летние женщины с лопатами самостоятельно расчистили тротуар от снега, пишет «Чеснок».

Циклон «Фрэнсис», ранее обрушившийся на Москву, накрыл и Владимирскую область. Из-за снегопадов в некоторых районах возникли перебои с электричеством и отоплением, а в столице региона дорожники не справлялись с уборкой снега.

На городские улицы вышли 98 единиц техники и 89 рабочих, которые за сутки вывезли 570 самосвалов снега, однако местные жители все равно жалуются на то, что пешеходные переходы очищены плохо.

Аналогичная ситуация возникла на трассе М-7, где рабочие очистили проезжую часть, но сгребли наледь и снег к тротуарам, затруднив выход на дорогу для пешеходов. Тогда за лопаты взялись 83-летняя Любовь Байкова и ее 80-летняя соседка по дому на Московском шоссе.

В мэрии Владимира заявили изданию «Подъем», что территория, которую убирали пенсионерки, не относится к городу, и рекомендовали им в следующий раз обращаться в соответствующие службы.

«Они вышли чистить пешеходную часть федеральной трассы. Хотелось бы поблагодарить жителей, которые помогают, но все-таки просим бабушек беречь себя и сообщать о ситуациях, когда снег мешает проходу или проезду, соответствующим службам. Если это городская дорога, то в Центр управления городскими дорогами, если федеральная трасса, то в управление федеральной трассой. Тем более, что там находился рядышком их офис», — отметили в офисе главы города.

