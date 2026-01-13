Арестованная Саша Митрошина раскрыла, какое желание загадала в Новый год

Находящаяся под домашним арестом блогерша Саша Митрошина раскрыла, какое желание загадала в Новый год. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По словам Митрошиной, она встретила праздники в теплой семейной атмосфере, а в новогоднюю ночь загадала выйти на свободу.

Сейчас в рамках уголовного дела в отношении нее планируется допросить трех свидетелей.

Митрошину задержали в Сочи 7 марта. Ей грозит до 7 лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, блогер легализовала средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, путем оплаты по договору долевого участия, «замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». Девушка недоплатила свыше 127 млн рублей налогов.