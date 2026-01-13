Депутат Буцкая заявила, что есть много вопросов по поводу трагедии в роддоме Новокузнецка

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с NEWS.ru прокомментировала гибель девяти младенцев в роддоме №1 в Новокузнецке, назвав случившееся невероятным горем.

Как заметила парламентарий, только основанные на фактах выводы помогут предотвратить такие трагедии, как в Новокузнецке. Буцкая выразила соболезнования всем потерявшим детей родителям, подчеркнув, что это невероятное горе.

Собеседница издания обратила внимание на то, что по следам трагедии возникает множество вопросов. В частности, по ее словам, если был инфекционный фон, то должны были быть специальные палаты для беременных, рожениц, родильниц. Кроме того, депутат задалась вопросами о том, хватало ли в роддоме медперсонала, не было ли в связи с этим пересечения по работе в чистом и грязном отделениях, проверялся ли коллектив на инфекции, носили ли они маски, а также есть ли тесты на вирусные инфекции для пациентов.

Буцкая подчеркнула, что вопросов много, и сейчас стоит дождаться открытых ответов от проверяющих органов.