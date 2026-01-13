«Преступление против страны»: в Госдуме прокомментировали трагедию в Новокузнецке

В период демографического кризиса в стране допускать смерть нескольких новорожденных в одном роддоме за такой короткий период — преступление против России. Такое мнение высказала депутат Госдумы Яна Лантратова.

Она задалась вопросом, почему многочисленные проверки не выявили никаких нарушений, особенно с учетом того, какие отзывы были от пациентов учреждения.

— Невозможно поверить, что сейчас, когда все силы брошены на повышение рождаемости, поддержку семей, дети погибают — и при этом издеваются над их родителями. Буду внимательно следить за развитием ситуации, это не должно всем причастным сойти с рук, — подчеркнула депутат в беседе с RT.

Коллегу поддержал депутат, член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он призвал провести строгое расследование и установить причину трагедии.

— Если причиной окажется халатность — наказание за это должно быть соразмерным и суровым, — сказал парламентарий.

Стали известны диагнозы погибших в новокузнецком роддоме детей

Он также заявил, что с пострадавшими женщинами должны работать психологи и духовенство, чтобы помочь преодолеть трагедию.

— Мне тяжело представить, каково сейчас родителям, потерявшим своих долгожданных младенцев. Для многих это станет тяжелейшей жизненной утратой, — заключил Милонов в беседе с RT.

13 января СКР и прокуратура Кемеровской области начали проверку по факту сообщений о смерти новорожденных в родильном доме № 1 города Новокузнецка.

Позднее глава Кузбасса Илья Середюк временно отстранил от должности главного врача больницы Виталия Хераско, где произошла гибель девяти младенцев. Медик заявил, что все погибшие дети родились недоношенными и имели различные патологии.

Причиной гибели младенцев в роддоме Новокузнецка, по мнению академика РАН Геннадия Онищенко, могла стать бактериальная инфекция. Он отметил, что массовый характер трагедии указывает на бактериальный, а не вирусный фактор.

Telegram-канал Shot выяснил, что на роддом регулярно жаловались роженицы: им давили на живот, ругали матом при родах, оставляли одних во время схваток. Известно, что еще четыре ребенка продолжают находиться под наблюдением в отделении интенсивной терапии.

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала трагедией для государства произошедшее в роддоме Новокузнецка. В свою очередь депутат Сергей Леонов сообщил, что ГД намерена направить запрос главе региона с требованием разобраться в ситуации со смертью детей.

В тот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко направил в регион группу специалистов для проверки работы службы родовспоможения. Ее возглавила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.